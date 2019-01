POS-KUPANG.COM - Ahok & Puput Nastiti Devi Siap Menikah, Veronica Tan Pilih Bikin Masakan Ini Buat Kedua Anaknya

Veronica Tan tak muncul dan berikan komentar sejak Ahok bebas pada Kamis (24/1/2019).

Pasca bebas dari penjara, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahoksiap memulai kehidupan baru, satu di antaranya adalah rencana menikah.

BTP alias Ahok berencana menikahi Puput Nastiti Devi dalam waktu dekat.

Di tengah hebohnya kabar pernikahan mereka, sosok mantan istri, Veronica Tan justru tak nampak.

Pada hari kebebasan Ahok, Veronica Tan diketahui beraktivitas sejak pukul 08.00 WIB.

Berbeda halnya dengan Nicholas Sean, Vero dan kedua anak Ahok lainnya tak tampak ikut merayakan kepulangan sang ayah.

Lima hari bungkam, akhirnya ini terungkap aktivitas Veronica Tandan anak-anaknya.

Hal tersebut diketahui unggahan sang putri, Nathania Berniece Zhong di Instagram story pada Minggu (27/1/2019) malam.

Dalam foto pertama, Nathania tampak sedang berada di rumahnya bersama sang adik, Daud Albeenner Purnama yang tengah sibuk bermain komputer.

Tampak pula anjing peliharaannya yang sedang tertidur di sofa.

Melalui unggahan lain, Nathania mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan.

Remaja 18 tahun tersebut juga mengaku membaca semua nasihat yang ia terima.

"Thank you all atas sambutan dan nasihat, I read them all and do consider them," tulisnya.