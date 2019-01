Chelsea Kesulitan Buat Eden Hazard Lebih Bekerja Keras

POS KUPANG.COM - Asisten pelatih Chelsea , Gianfranco Zola, mengaku kesulitan untuk membuat Eden Hazard ikut bekerja ketika tim dalam keadaan bertahan.

Menurut Zola, hal itu tidak lepas dari kemampuan utama Hazard yang sangat mononjol di lini serang. Chelsea

"Saya yakin kami berusaha memberikan pengertian terhadap Hazard meski ia juga punya kewajiban untuk mengorganisasi lini serang dan pertahanan," kata Zola seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Kami meminta Eden Hazard untuk bekerja keras meski tahu itu bukan kualitas terbaiknya," ujar Zola menambahkan.

Di musim ini, Hazard mendapatkan peran yang berbeda dari pelatih Maurizio Sarri. Hazard digeser lebih ke tengah untuk menjadi penyerang dan berperan menjadi false nine.

Hal ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan Sarri kepada dua penyerang Chelsea lainnya, Olivier Giroud dan Alvaro Morata.

Eksperimen Sarri sejauh ini bisa dikatakan berhasil. Hazard untuk sementara menjadi top skor tim dengan koleksi 13 gol dan 10 assists dari 29 laga di semua kompetisi.

Namun, Hazard kemungkinan akan kembali ke posisi aslinya, penyerang sayap, di sisa musim ini.

Pasalnya, Chelsea baru saja mendapatkan mantan pemain AC Milan, Gonzalo Higuain, yang dipinjam dari Juventus. (*i)