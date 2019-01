Live Duel Rising Star Indonesia, Jadwal Penampilan Kontestan asal NTT R&D: Jangan Lupa Vote!

POS-KUPANG.COM - Setelah melalui 6 episode babak Live Audition, dari 70 kontestan kini hanya tersisa 53 kontestan yang akan bersaing di babak Live Duel Rising Star Indonesia.

Pada 2 episode terakhir babak Live Audition yang disiarkan langsung dari Stuido 14 MNC Studios pada Senin (21/1/2019) dan Selasa malam (22/1/2019) 7 kontestan harus terhenti langkahnya karena berada diposisi terendah.

Dua kontestan asal NTT, R&D dan Inggid Wakano berhasil lolos ke babak Live Audition.

Melalui akun instagramnya, kedua kontestan ini meminta dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat NTT.

Melalui akun instagramnya, Rizal Hendri Masae (@hendrimasae), Rizal menuliskan jika ia dan rekannya Daniel akan tampil Selasa, 29 Januari 2019.

"Shalom basodara semua.. Mohon dukungan Doa& Vote bagi kontestan asal NTT Rizal Henri Masae& Daniel Oktaviano Nepa yang tergabung dalam Duo " R& D " di Rising Star Indonesia pada LIVE DUEL hari Selasa, 29 Januari 2019 pukul 22.30 Wita di RCTI.

Caranya:

1. Download dari sekarang aplikasi Rising Star Indonesia di play store/ appstore

2. Login menggunakan akun facebook atau E-mail

3. Sesaat sebelum R&D tampil, silahkan CHECK-IN & tunggu hingga muncul pilihan VOTE YES/ NO

Note: Waktu check in hanya beberapa menit saja, so, pastikan kita check in ketika R&D sedang ngobrol bersama host di backstage

4. Saat muncul VOTE, geser anak panah biru untuk VOTE YES bagi R&D.