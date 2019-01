Sean Nicholas Curhat tentang BTP di Instagram, Netizen Tergugah

POS KUPANG.COM - Unggah curhatan di instagramnya, Sean Nicholas, putra BTP Ahok tuai banyak simpati netizen. Begini isi unggahannya.

Putra Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunggah foto pertamanya bersama sang ayah yang baru saja bebas dari rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (24/1/2019) pagi.

Foto itu diunggah Nicholas Sean Tjahaja Purnama alias Sean bersama Ahok alias BTP melalui akun Instagram, @nachoseann.

Dari foto tersebut, Sean dan Ahok alias BTP tampak tersenyum bahagia. Sean juga menyertakan caption dalam Bahasa Inggris soal kebebasan sang ayah.

Dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sang ayah.

"He's back.

My dad's a free man!

Thank you everyone for the support.



(Dia kembali.

Ayahku adalah manusia yang bebas!

Terimakasih untuk dukungan kalian semua. - red)" tulis Sean dalam kolom caption.

Belum 20 menit diunggah, banyak warganet yang sudah menuliskan komentarnya.

"Welcome pak basuki tjahja purnama," tulis @annis.zii.

"Welcome Pak BTP. Tetaplah menjadi cahaya yang terus bersinar. GBU," komentar @pmoentoe.