Inilah Bripda Puput Nastiti Devi, Polwan Cantik yang Bakal Menikah dengan Ahok 15 Februari 2019 

POS-KUPANG.COM - Bebasnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok santer dikabarkan akan segera menikah dengan Polwan cantik, Bripda Puput Nastiti Devi.

Disebutkan, Polwan cantik, Bripda Puput Nastiti Devi bakal menikah dengan Ahok pada 15 Februari 2019 mendatang.

Bahkan, sudah seminggu ini Polwan cantik, Bripda Puput Nastiti Devi sudah mengurus surat pernikahan di kelurahan tempat dia tinggal.

Benarkah Ahok akan menikah dengan Polwan cantik, Bripda Puput Nastiti Devi seperti yang sempat heboh sebelumnya?

Kabar Ahok akan menikah lagi pada 15 Februari 2019 diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Meski tak menyebut secara gamblang siapa sosok wanita yang akan dinikahi, namun kisah cinta Ahokmengingatkan pada sosok Bripda Puput Nastiti Devi.

Dikutip tribunnews.com, 6 September 2018, rencana menikah Ahok bakal terealisasi usai bebas dari penjara Mako Brimob.

Seperti diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara sejak Mei 2017 karena kasus penistaan agama dan hingga kini masih menjalani hukuman di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok.

Kabar tentang rencana pernikahan Ahok sebelumnya diberitakan Asia Times, Selasa (4/8/2018) melalui artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power'.

Dalam artikel tersebut tertulis, prioritas utama Ahok usai keluar dari penjara adalah sesuatu yang pribadi.

"Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari balik jeruji adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi. Yaitu, pernikahan yang sempat tertunda dengan polwan," tulisnya.

Diberitakan bahwa calon Istri Ahok tersebut berpangkat Bripda berinisial PND.