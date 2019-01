Kembangkan Kreativitas Siswa, Ini Yang Dilakukan SDK Don Bosco

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) Katolik Don Bosco, tampil memukau dalam acara pentas seni (Pensi) yang digelar di Aula SMA Katolik Giovanni Kupang, Sabtu (19/1/2019).

Pensi yang bertajuk 'One For All, All For One' tersebut merupakan rangkaian kegiatan pesta pelindung dari empat Sekolah Dasar (Don Bosco 1,2,3 dan 4) yang bernaung di bawah Yayasan Swastisari Kupang. Puncak perayaan akan digelar pada 31 Januari 2019.

Siswa-siswi yang hadir pada kesempatan itu tampil menarik dengan berbagai pakaian adat daerah NTT. Berbagai mata acara yang ditampilkan bernuansa budaya daerah NTT, diantaranya, fashion show, tarian, paduan suara, permainan musik, fragmen dan solo.

• Sertijab di SMAN 1 Kupang, Begini Permintaan Saleha Wongso

Orangtua, para guru dan undangan tampak antusias menyaksikan penampilan anak-anak. Riuh tepuk tangan dan sorak-sorai gembira menggema di Aula SMA Katolik Giovanni.

Sekretaris Yayasan Swastisari RD. Arkadius Y Manek, dalam sambutannya, mengatakan pentas seni tersebut sebagai wujud meningkatkan minat dan bakat anak-anak.

"Saya bergembira sekaligus mengapresiasi bisa hadir di sini bersama siswa-siswi dan orangtua," ungkapnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, ketua komite dan para orangtua yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Pensi bisa berjalan dengan baik.

• Demi Meraih Trofi ! Ibrahimovic Sarankan Harry Kane Tinggalkan Tottenham

Ketua panitia Pensi, Apolonia Nae, mengungkapkan, dirinya bangga dengan siswa-siswi Don Bosco. Menurutnya anak-anak Don Bosco sangat kreatif dan percaya diri tampil di depan umum.

"Buat saya ini adalah modal yang bagus. Kreativitas dan kepercayaan diri harus dikembangkan sejak dini," ungkap Apolonia.