Ini Cara Aktifkan Wifi On Board Dalam Pesawat Citilink

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Maskapai penerbangan Citilink mulai awal tahun ini memberlakukan fasilitas baru, yakni adanya wifi on board.

Wifi on board merupakan fasilitas yang bisa dinikmati penumpang sepanjang durasi penerbangan untuk berselancar di dunia maya meski berada dalam pesawat.

Saat ini, Citilink melakukan uji coba wifi on board di salah satu pesawat dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (16/1/2019).

"Koneksi internet ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Secara teknis, aplikasi penggunaannya dibuat simple dan memudahkan penumpang," ujar ujar Vice President Sales & Distribution, Amalia Yaksa Parijata pada Selasa (22/1/2019).

Menurut dia, penyediaan wifi gratis ini merupakan salah satu upaya Citilink Indonesia sebagai digital airline yang dapat menjadi penghubung dalam berinteraksi berbasis digital.

untuk mengaktifkan InFlight Wifi Citilink, penumpang perlu mengubah setting ponsel ke mode pesawat atau airplane mode. Pertama, hidupkan wifi connection pada ponsel dan pilih InFlight Wifi.

Setelah itu, pilih "continue" untuk akses masuknya. Lalu, masukan alamat email dan klik kotak. Setelah melakukan aktifasi, setiap penumpang hanya diberlakukan kuota sebesar 50 megabyte.

Jika kuota ini habis, maka bisa diisi ulang dengan cara yang serupa. Untuk informasi lebih lanjut, penumpang bisa mengunjungi laman citilink.co.id.

Amalia menambahkan, wifi on board ini untuk memberikan dukungan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia di tahun 2020 mendatang, Citilink akan terus membidik pasar milenial.

Pasar milenial ini dinilai lebih berpotensi, karena penumpang Citilink rata-rata berusia 25-29 tahun. Kaum milenial menempatkan koneksi internet sebagai kebutuhan primer.

Selanjutnya, Citilink berencana akan memasang fasilitas wifi on board dalam 50 pesawat Citilink.

"Citilink Indonesia mengoperasikan 50 unit pesawat Airbus A320, dan baru terpasang wifi di pesawat dengan nomor registrasi PK-GQR," "Tahun ini targetnya baru 20 pesawat Airbus A320 yang akan dipasang wifi," ujar Amalia.

Meskipun wifi gratis telah terpasang dalam pesawat, penumpang diwajibkan untuk mematikan koneksi internet saat berada di dalam pesawat, ketika pesawat mendarat, dan juga ketika pesawat sedang terparkir di apron.

"Karena termasuk maskapai berbiaya hemat (low cost carier), Citilink hanya menerapkan satu kelas saja, kelas ekonomi," ujar Amalia. (kompas.com)