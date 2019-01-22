Rising Star Indonesia

Sempat Menangis, Bryce Adam Pecahkan Rekor Voting Rising Star Indonesia RCTI

Bryce Adam memecahkan rekor perolehan voting tertinggi selama perhelatan babak Live Auditon Rising Star Indonesia RCTI.

Sempat Menangis, Bryce Adam Pecahkan Rekor Voting Rising Star Indonesia RCTI
RCTI/vidio.com
Sempat Menangis, Bryce Adam Pecahkan Rekor Voting Rising Star Indonesia RCTI 

Sempat Menangis, Bryce Adam Pecahkan Rekor Voting Rising Star Indonesia RCTI

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Perolehan voting Rising Star Indonesia RCTI akhirnya pecah.

Adakah Bryce Adam yang berhasil memecahkan rekor perolehan voting tertinggi selama perhelatan babak Live Auditon Rising Star Indonesia RCTI.

Untuk diketahui, sudah ada lima Live Auditon Rising Star Indonesia RCTI yang selesai.

Babak Live Auditon Rising Star Indonesia menyisakan satu lagi Babak Live Audition, yaitu Live Audition 6 yan jatuh, Selasa (22/1/2019).

Bryce Adam yang membawakan lagu milik Mayang Sari itu berhasil mengumpulkan vote sebanyak 95 persen.

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Pencapaiannya pun menuai berbagai pujian.

Termasuk dari para expert.

"Selama di live audtion, kamu yang teringgi. 95 persen," kata Boy William.

Kemudian Rossa juga tak kalah memberi pujian.

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Rising Star Indonesia
Bryce Adam
Cara Voting
pos-kupang.com
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Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
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