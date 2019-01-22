Rising Star Indonesia
LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini Pukul 21.30 WIB, Siapa Susul 9 Kontestan Ini?
Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak terakhir Live Audition, Selasa (22/1/2019) malam pukul 21.30 WIB.
LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini Pukul 21.30 WIB, Siapa Susul 9 Kontestan Ini?
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak terakhir Live Audition, Selasa (22/1/2019) malam pukul 21.30 WIB.
Sebanyak 12 kontestan bertatung di Live Audition 6 Rising Star Indonesia RCTI.
Sementara di Babak Live Audition 5 yang tayang, Senin (21/1/2019), sebanyak 9 kontestan dinyatakan lolos ke babak Live Duel.
Mereka adalah:
1. Truly Lidya
Selamat @_trul kamu berhasil mengangkat layar interaktif raksasa dengan hasil voting 80%, menurut mas @ywpiano kamu punya potensi yang baik, dan diharapkan kedepannya lebih baik lagi. Mana nih fans nya Truly, komen dibawah ya??
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2. Suci Sitorus
Nada tinggi @sucistrs__ yang memukau berhasil mengangkat Layar interaktif raksasa dengan hasil 75%. Congratulations!!
3. Yemima Grace
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