Rising Star Indonesia

LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini Pukul 21.30 WIB, Siapa Susul 9 Kontestan Ini?

Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak terakhir Live Audition, Selasa (22/1/2019) malam pukul 21.30 WIB.

LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini Pukul 21.30 WIB, Siapa Susul 9 Kontestan Ini?
RCTI/vidio.com
Bryce Adam RisinG Star Indonesia RCTI 

LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini Pukul 21.30 WIB, Siapa Susul 9 Kontestan Ini?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak terakhir Live Audition, Selasa (22/1/2019) malam pukul 21.30 WIB.

Sebanyak 12 kontestan bertatung di Live Audition 6 Rising Star Indonesia RCTI.

Sementara di Babak Live Audition 5 yang tayang, Senin (21/1/2019), sebanyak 9 kontestan dinyatakan lolos ke babak Live Duel.

Mereka adalah:

1. Truly Lidya

Selamat @_trul kamu berhasil mengangkat layar interaktif raksasa dengan hasil voting 80%, menurut mas @ywpiano kamu punya potensi yang baik, dan diharapkan kedepannya lebih baik lagi. Mana nih fans nya Truly, komen dibawah ya??

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2. Suci Sitorus

Nada tinggi @sucistrs__ yang memukau berhasil mengangkat Layar interaktif raksasa dengan hasil 75%. Congratulations!!

3. Yemima Grace

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live streaming
Live Audition
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Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
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