15 Unit Mobil Laku Terjual Saat Launching New Avanza dan New Veloz

Branch Manager Nusa Toyota Kupang, Lanang Priyanto (kiri) dan Sales Supervisor Nusa Toyota Kupang, Israel L. Isach ketika meluncurkan New Avanza dan New Veloz di Lippo Plaza Kupang, Minggu (20/1/2019).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANGK -Sebanyak 15 unit mobil laku terjual saat Nusa Toyota secara resmi meluncurkan New Avanza dan New Veloz di Lippo Plaza Kupang, Minggu (20/1/2019).

Branch Manager Nusa Toyota Kupang, Lanang Priyanto mengatakan, New Avanza dan New Veloz tampil lebih mewah dan stylish dibanding edisi sebelumnya.

New Avanza hadir dengan konsep modern design to give sense of stylish luxuriness. Sementara New Veloz hadi dengan konsep sporty design to give sense of stylish anggressive.

Baik New Avanza maupun New Veloz, kata Priyanto, hadir dengan lima selling point yakni pertama, desain baru yang lebih modern dan stylish.

Kedua, fitur lebih lengkap dan canggih dengan new led head-lamp (pertama di kelas) plus follow me home yang memberikan pencahayaan lebih pada malam hari untuk pemilik kendaraan pada saat memasuki hunian atau parkir di garasi pada malam hari.

New smart entry plus smart start/stop engine, new audio 6 touchscreen dengan bluetooth plus T-link plus 6 speaker.

Priyanto yang saat itu didampingi Sales Supervisor Nusa Toyota, Israel Isach, mengatakan, T-link adalah customer dapat lebih nyaman dan tidak bosan selama di perjalanan dengan fitur audio yang dapat menampilkan tampilan pada gadget di layar audio dengan menggunakan kabel data.

Kelebihan lainnya, New Avanza maupun New Veloz telah menggunakan new digital AC.

New Avanza maupun New Veloz diklaim lebih menjamin pengendara dalam berkendara. Improvement pada kaki-kaki, plus penambahan peredam suara (lebih stabil berkendara, suspensi lebih nyaman dam kabin lebih senyap).

Kedua produk dari Toyota ini, kata Priyanto, memiliki best total ownership yakni:

untung saat membeli dimana harga kompetitif dengan desain baru dan fitur lengkap).

Untung saat memiliki (biaya service terjangkau, free jasa service sampai dengan Rp 50.000 km/ 3 tahun), spare parts mudah didapat dengan harga terjangkau dan irit bahan bakar. Untung saat menjual kembali (resale value terbukti stabil dan tinggi).

Keunggulan terakhir dan New Avanza dan New Veloz yakni, peace of mind yakni lebih tenang saat memiliki dengan jaminan bengkel terluas di seluruh Indonesia dengan kualitas terbukti selama lebih dari 15 tahun.

New Avanza dan New Veloz, lanjut Priyanto, hadir dengan tujuh warna pilihan yakni white, silver, black, red, grey, bronze dan dark blue dan dengan pilihan type Avanza 1,3 E, Avanza 1,3 G, Avanza 1,5 G, Veloz 1,3, Veloz 1,5 dwngan varian transmisi outomatic dan manual di setiap type. Harga dilepas ke pasaran mulai Rp 204.200.000 sampai Rp 282.100.000,00. (*)