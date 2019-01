SDK Don Bosco Gelar Kegiatan Songsong Pesta Pelindung Yohanes! Ini Kegiatanya

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- SDK Don Bosco menggelar berbagai kegiatan menyongsong Pesta Santo Pelindung Yohanes Bosko yang jatuh pada 31 Januari 2019.

Kegiatan yang digelar berupa pentas seni seperti fashion show, paduan suara, musik angklung, instrumen, tarian etnis, vokal solo dan kegiatan lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Aplonia Max Nei, Sabtu (19/1/2019), mengatakan pada kegiatan ini panitia mengusung tema "Don Bosco One for All, All for One atau Don Bosco Satu untuk Semua, Semua untuk Satu".

Kegiatan inu bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat serta kreatifitas siswa, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan.

Kemudian sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi peserta didik, serta sebagai wahana untuk membangun persaudaraan satu sama yang lain.

"Kita juga akan melakukan kegiatan pertandingan futsal dan lomba paduan suara semua SDK yang bernaung di bawah Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang.

Untuk lomba paduan suara akan digelar pada 29 Januari , dan lomba futsal akan diadakan mulai 25 sampai 30 Januari 2019. Selanjut pada hari puncaknya pada 31 Januari 2019 dilakukan misa syukur yang dilaksanakan di gereja Katedral Kristus Raja Kupang yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Agung Kupang Mgr.Petrus Turang," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Swasti Sari, RD. Arkadius Y. Manek, menyampaikan pentas seni ini sebagai wujud meningkatkan minat dan bakat anak-anak.

Ia mengajak agar dalam menyongsong pesta santo pelindung Yohanes Bosco ini, semua dapat bergembira dan sekaligus mengapresiasi akan berbagai penampilan yang telah di pentaskan oleh anak-anak.

Ia berharap melalui bakat dan minat yang telah ditampilkan para anak-anak didik ini, didukung oleh semua elemen mulai dari Yayasan, Sekolah dan orangtua. Karena kegiatan ini baru pertama kali dilakukan oleh SDK Don Bosco.

Kesempatan itu, Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Ketua Komite dan para orangtua yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.(*/)