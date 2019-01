Manchester United vs Brighton 2-1, Pogba-Rashford Bawa Setan Merah Menang

POS-KUPANG.COM - Paul Pogba dan Marcus Rashford menjadi penentu kemenangan pada laga Manchester United vs Brighton and Hove Albion pada laga lanjutan Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Sabtu (19/1/2019).

Dalam pertandingan ini, Manchester United menang dengan skor 2-1 atas Brighton.

Gol-gol Manchester United dicetak oleh Paul Pogba pada menit ke-27 dan Marcus Rashford pada menit ke-42, sedangkan Brighton membalas lewat sontekan Pascal Gross (72').

Pada laga ini, Setan Merah memang lebih menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 57 persen.

Soal tendangan, mereka juga unggul atas tim tamu, 20 berbanding 7 kali.

Kemenangan ini membuat Manchester United mengoleksi 44 poin dari 23 laga dan kini bertengger di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris.

Adapun bagi Brighton, kekalahan ini membuat mereka ada di posisi ke-13 dengan torehan 26 angka.

Kekhawatiran muncul saat Luke Shaw yang harusnya jadi starter tiba-tiba tak bisa bermain karena sakit dan digantikan oleh Diogo Dalot.

Manchester United kemudian mendapat hadiah penalti saat Paul Pogba dijatuhkan di kotak penalti.

Pogba yang maju sebagai eksekutor berhasil mencetak gol pada menit ke-27.