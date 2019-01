Film BTS “Love Yourself in Seoul” Puncaki Real Time Box Office, Ini Cuplikan Teasernya

Sekali lagi BTS mengambil alih peringkat box office.

Menurut Dewan Film Korea, film konser “Love Yourself in Seoul” adalah film No. 1 dalam penjualan tiket real-time pada 19 Januari.

Dilansir dari Soompi, "Love Yourself in Seoul" adalah film yang mempertontonkan pertunjukan dari konser kickoff tur dunia "Love Yourself" BTS di Seoul Olympic Stadium di Seoul pada Agustus 2018.

Ini bukan pertama kalinya BTS mengundang penggemar ke layar lebar.

Pada bulan November 2018, "Burn the Stage: The Movie" tayang perdana di sekitar 70 negara dan meraup lebih dari 2 juta penonton bioskop di seluruh dunia.

Berdasarkan serial YouTube Asli BTS, film ini menampilkan wawancara dan cuplikan di belakang layar dari "The Wings Tour."

Sangat berbeda dari film pertama, "Love Yourself in Seoul" dikemas dalam format di mana penggemar dapat menikmati pertunjukan konser.

''ARMY bomb showings" di mana ARMY dapat menikmati nyanyian BTS dan bernyanyi bersama dengan tongkat cahaya mereka.