R&D Damba Dukungan Masyarakat Nusa Tenggara Timur di Rising Star Indonesia RCTI

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kontestan Rising Star RCTI asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), R&D, Rizal dan Daniel, lolos ke babak Live Duel setelah sukses membawakan lagu milik Bob Marley yang berjudul Get Up, Stand Up dan berhasil meraih 86% vote.

Atas pencapaian tersebut, tak lupa mereka menyampaikan terima kasih kepada penggemar dan seluruh masyarakat NTT yang telah mendukung penampilan mereka.

"Kami ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh masyarakat NTT yang telah mendukung kami di ajang rising star," ungkap Rizal dan Daniel saat menyambangi Kantor Redaksi Pos Kupang, pada Sabtu (19/1/2019).

Rizal dan Daniel hadir di Kantor Redaksi Pos Kupang didampingi Noya Letuna. Mereka bertiga disambut oleh Wakil Pemred Pos Kupang Hasyim Ashari, News Editor, Paul Burin, Eflin Rote dan Reporter, Gecio Viana.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal dan Daniel banyak bercerita soal pengalaman mereka di ajang rising star. Rizal mengatakan, mereka berdua sempat merasa gugup saat hendak tampil di live audition III.

"Waduh! sempat merasa gugup juga saat tampil. Soalnya ini ditonton oleh banyak orang," ungkap Rizal. Namun, kata Rizal perasaan gugup itu hilang tatkala mereka mendengar teriakan dari masyarakat NTT yang hadir di Studio.

"Waktu itu suara orang NTT yang paling kencang. Jadi sangat berterima kasih atas dukungan mereka. Saya dan Daniel pun bisa tampil baik," ungkap Rizal.

Saat ini keduanya menyibukkan diri dengan latihan persiapan di babak selanjutnya, live duel pada bulan Februari 2019. "Yah tentu kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena semakin ke depan, tantangannya makin besar," ungkap Daniel.

News Editor Pos Kupang, Paul Burin mengapresiasi perjuangan R & D di ajang rising star. Ia berharap keduanya bisa tampil lebih baik lagi di babak selanjutnya.

Hasyim Ashari, Wakil Pemred Pos Kupang, pada kesempatan itu, meminta Rizal memainkan alat musik 'Sirpet' (sisir dan plastik), yang dimainkan Rizal pada saat live audition III rising star.

Seperti penampilannya di rising star, Rizal memainkannya dengan tenang dan santai. Nada-nada lagu Bolelebo ia mainkan dengan sempurna. (*)