POS-KUPANG.COM - Mau nonton konser BLACKPINK di Jakarta, BLINK mesti siapkan 4 hal Ini.

BLINK atau sebutan untuk penggemar BLACKPINK pasti sudah enggak sabar untuk melihat Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo untuk tampil di Jakarta dong!

Nah, biar semakin seru saat nonton konser BLACKPINK di Jakarta. Sebaiknya 4 hal ini dulu ya girls!

Berikut, 4 hal yang harus diperhatikan sebelum nonton konser BLACKPINKdi Jakarta! Let's learn the tricks and enjoy the show!

1. Full Atribut

Light stick, poster, banner atau fan sign, bandana, bando, bendera, balon, sampai spanduk besar jadi bawaan wajib para fans saat nonton konser Kpop.

Siapkan atribut yang sesuai dengan warna fandom seleb yang kita tonton, biar bisa jadi bagian dari lautan light stick atau balon dengan warna fandomkebanggaan kita.

Ini ciri khas konser Kpop yang enggak terjadi di konser musik lainnya.

2. Good Costum

Biar lebih menghayati, pakai t-shirt atau jaket seleb yang akan kita tonton. Bahkan kalau perlu pakai baju, dandan dan mencat rambut ala mereka alias cosplay.