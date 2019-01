Malam ini Sammy Simorangkir tampil Di Lippo Plaza Kupang Acara Pengundian Kemilau Emas

Laporan Wartawan Reporter POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM l KUPANG - Malam ini pada acara Pengundian Kemilau Emas Pegadaian di Lippo Plaza Kupang akan dihadiri Sammy Simorangkir.

Acara berlangsung di Lippo Plaza Kupang, Sabtu (19/1/2019)

Ketua Panitia Kilau Emas Pegadaian, Gede Anom Sastrawan yang ditemui di Lippo Plaza Kupang, Sabtu (19 /1/2019) mengatakan hal tersebut.

Pada hari ini juga telah dilakukan lomba duet untuk anak usia 12 tahun dan lomba dance dengan sistem Google vote yang dimenangkan

Duo Dells, Sherani dan Duo Haleluyah

Sedangkan untuk modern dance dimenangkan Cosmo dance, .Quen Bee serta zero One

Pemenang lomba dance modern (Pegadaian)

Lomba ini untuk generasi milenial.

Senior Manajer penjualan Pegadaian area Kupang, Erenst Blegur saat pembukaan lomba mengatakan, kegiatan ini agar generasi Milenial bisa

Keluarkan bakat mereka sehingga bisa berkembang dan visa lebiu entertaint sehingga masyarakat bisa anggap Pegadaian lebih dekat dengan generasi Milenial. (*)