Live Streaming Konser BLACKPINK di Tangerang Pukul 18.30 WIB Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Girl band asal Korea Selatan yang sedang booming, BLACKPINK menggelar konser selama dua hari di Indonesia tepatnya di ICE BSD Tangerang, Sabtu (19/1/2019) pukul 18.30 WIB dan Minggu (20/1/2019) malam WIB.

Konser yang bertajuk BLACKPINK 2019 World Tour ini telah ditunggu BLINK sejak kedatangan BLACKPINK beberapa waktu lalu.

Persiapan Konser

Mau nonton konser BLACKPINK di Jakarta, BLINK mesti siapkan 4 hal Ini.

BLINK atau sebutan untuk penggemar BLACKPINK pasti sudah enggak sabar untuk melihat Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo untuk tampil di Jakarta dong!

Nah, biar semakin seru saat nonton konser BLACKPINK di Jakarta. Sebaiknya 4 hal ini dulu ya girls!

Berikut, 4 hal yang harus diperhatikan sebelum nonton konser BLACKPINKdi Jakarta! Let's learn the tricks and enjoy the show!

1. Full Atribut

Light stick, poster, banner atau fan sign, bandana, bando, bendera, balon, sampai spanduk besar jadi bawaan wajib para fans saat nonton konser Kpop.

Siapkan atribut yang sesuai dengan warna fandom seleb yang kita tonton, biar bisa jadi bagian dari lautan light stick atau balon dengan warna fandomkebanggaan kita.