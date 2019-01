JADWAL LIGA ITALIA: AS Roma vs Torino, Juventus vs Chievo, AC Milan vs Genoa

POS-KUPANG.COM - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 20 di Bein Sports yang mulai berlangsung malam ini Sabtu (19/1/2019) akan dipanaskan pertandingan Juventus vs Chievo.

Laga antara Juventus melawan Chievo ini akan digelar di Stadion Juventus, Senin (21/1/2019) atau Selasa dini hari WIB.

Juventus sampai pekan 19 Liga Italia masih menguasai papan klasemen sementara dengan koleksi 53 poin berpeluang mengokohkan posisinya tersebut pada pekan ini.

Di laga lain, Napoli akan menghadapi Lazio di Stadion San Paolo pada Minggu (20/1/2019) atau Senin dini hari WIB, seperti dikutip Bpost Online dari Kompas.com.

Sementara itu, AC Milan akan bertandang ke markas Genoa.

Kemenangan menjadi hal yang mutlak untuk diraih AC Milan agar bisa mengejar perolehan poin Lazio di klasemen sementara Liga Italia.

Jadwal Liga Italia pekan ke-20 Serie A:

Sabtu, 19 Januari 2019

* AS Roma vs Torino, pukul 21.00 WIB