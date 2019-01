Penyernag Liverpool, Mohamed Salah, melakukan selebrasi seusai menjebol gawang Brighton and Hove Albion dalam partai Liga Inggris di The American Express Community Stadium, Sabtu (12/1/2019)

JADWAL LIGA INGGRIS: Liverpool vs Crystal Palace, Arsenal vs Chelsea, Man Utd vs Brighton

POS-KUPANG - Jadwal Liga Inggris Pekan 23: Liverpool vs Crystal Palace, Arsenal vs Chelsea, Man Utd vs Brighton.

Jadwal Liga Inggris Pekan 23 akan dimulai Sabtu (19/1/2019). Laga Liverpool vs Crystal Palace jadi pembuka dan Arsenal vs Chelsea jadi laga penutup.

Pekan ke 23 Liga Inggris tentu menjadi kesempatan Liverpool memperlebar jarak di klasemen.

Terlebih sesuai jadwal, mereka melawan tim penghuni papan tengah.

Di hari Sabtu partai pembuka antara Wolves menghadapi Leicester City tersaji di Molineaux Stadium, markas dari Wolverhampton Wanderers.

• JADWAL dan LIVE STREAMING Fulham Vs Tottenham Hotspurs, Jalur Kemenangan!

• JADWAL dan LIVE STREAMING Arsenal vs Chelsea, Big Macth Liga Inggris Pekan Ke- 23

Wolves yang baru saja dihajar oleh Manchester City dengan skor telak 0-3 harus segera bangkit untuk meraih target mereka untuk finish di zona Eropa.

Sedangkan Leicester City sedang dalam tren yang positif meskipun kerap mengalami naik-turun performa, namun The Foxes akan menghadirkan perlawanan sengit.

Di hari yang sama, Liverpool akan menghadapi Crystal Palace di Anfield Stadium.

Liverpool jelas dijagokan untuk meraih poin penuh, terlebih Mohammed Salah dan kawan-kawan memang wajib memenangkan semua pertandingan sisa untuk menyelesaikan puasa gelar Liga Inggris mereka selama 28 tahun.