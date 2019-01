JADWAL dan LIVE STREAMING Liga Inggris, Manchester MU vs Brighton Live MNCTV

POS-KUPANG - Jadwal Manchester United (MU) vs Brighton dalam lanjutan jadwal Liga Inggris akan tersaji melalui siaran langsung MNCTV dan live Bein Sports 3 via Maxstream, pada Sabtu (19/1/2019) malam di pekan 23 ini.

Menghadapi Brighton di Liga Inggris pekan 23, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dipastikan kembali membidik kemenangan.

Jadwal Liga Inggris pada Sabtu (19/1/2019) malam pekan ini satu di antaranya menyajikan jadwal Manchester United vs Brighton, via siaran langsung MNCTV dan live streaming Bein Sports 3 via Maxstream pukul 21.30 WIB.

(Informasi jadwal siaran bola di tv dan live streaming Liga Inggris pekan 23 di bagian bawah artikel)

Di pekan 22 Liga Inggris, Ole Gunnar Solskjaer telah meraih kemenangan keenam sejak menangani Manchester United menggantikan Jose Mourinho.

Dikutip tribunjogja.com dari manchestereveningnews.co.uk, menghadapi Brighton, MU tampaknya akan kembali menurunkan Paul Pogba.

Namun ada pemain yang diragukan antara lain Chris Smalling dan Marcos Rojo.

Keduanya diperkirakan masih cedera.

Sementara di kubu Brighton, kiper andalan mereka Mathew Ryan absen karena mewakili Australia di Piala Asia.

