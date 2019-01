Civitas Akademika Politeknik Negeri Kupang Baku Cium Hidung

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Suasana keakraban dan kekeluargaan begitu terasa di Auditorium Politeknik Negeri Kupang (PNK) Penfui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/1/2019).

Seusai ibadah syukur dalam rangka Tutup dan Buka Tahun 2018-2019 dan Syukur Natal, Tahun Baru Keluarga Besar Politeknik Negeri Kupang, segenap civitas akademika PNK saling 'cium hidung'.

Direktur PNK, Nonce Farida Tuati, SE., M.Si berdiri pada bagian depan auditorium tersebut lalu diikuti oleh pejabat PNK dan para ketua program studi serta para dosen di lingkup PNK.

Tradisi cium hidung yang merupakan simbol dan tradisi yang menunjukkan kekerabatan dan kekeluargaan di wilayah NTT itu juga dilakukan oleh hampir semua peserta kegiatan yang hadir.

Diiringi dengan lagu 'We Wish You Merry Christmas' dan 'Selamat Hari Natal' yang dibawakan oleh band PNK, senyum para peserta selalu merekah saat mereka saling cium hidung, bersalaman dan merangkul satu sama lain dengan begitu hangatnya.

Dalam ibadah syukur yang dibawakan oleh Pdt. Mel Atok, S.Th sekira pukul 11.00 Wita, hadir seluruh komponen dalam lingkup PNK, yakni tenaga kependidikan, para dosen dan sejumlah mahasiswa.

Direktur PNK, Nonce Farida Tuati, SE., M.Si kepada POS-KUPANG.COM di sela kegiatan mengatakan, momentum ibadah syukur Tutup dan Buka Tahun 2018-2019 dan Syukur Natal, Tahun Baru Keluarga Besar Politeknik Negeri Kupang dijadikan sebagai wadah untuk merenung dan merefleksikan kinerja dari civitas akademika pada tahun-tahun sebelumnya.

Refleksi dan permenungan secara kolektif tersebut, lanjut Nonce, dijadikan sebagai rekomendasi dan resolusi untuk perbaikan dan peningkatan mutu layanan PNK bagi mahasiswa dan civitas akademika PNK.

"Bertepatan dengan Natal juga yang kita tahu membawa sukacita dan damai serta hikmat bagi kita untuk bekerja lebih bagus lagi. Di tahun 2019 dan seterusnya membawa Politeknik Negeri Kupang untuk bisa bersaing," ungkap Nonce penuh semangat ditemani Pdt. Mel Atok, S.Th.