Big Match Arsenal Vs Manchester United ! Ini Jadwal Piala FA Putaran Keempat

POS KUPANG.COM - Laga Arsenal Vs Manchester United akan menjadi laga pembuka Piala FA yang berlangsung pada Sabtu (26/1/2019).

Jadwal Piala FA Putaran Keempat, Ada Big Match Arsenal Vs Manchester United

Jadwal Piala FA putaran keempat akan berlangsung pada Jumat (25/1/2019) hingga Senin (28/1/2019).

Di putaran keempat Piala FA ada big match antara Arsenal Vs Manchester United.

Pertandingan ini akan menjadi laga berat kedua bagi pelatih anyar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

Sebelumnya The Red Devils lawan Tottenham Hotspur di Wembley Stadium.

Manchester United menang tipis dengan skor 1-0 atas Tottenham Hotspur dari gol yang dicetak Marcus Rashford.

Sementara itu, Tottenham Hotspur akan menghadapi tim sesama Liga Inggris yakni, Crystal Palace.

Chelsea akan menghadapi Sheffield Wednesday yang akan bertanding pada Minggu (27/1/2019).

Sabtu 26 Januari 2019

Arsenal vs Manchester United, pukul 02.55 WIB

Accrington Stanley vs Derby Country 19.30 WIB

Swansea City vs Gillingham, pukul 22.00 WIB

Shrewsbury Town vs Wolverhampton Wanderers, pukul 22.00 WIB

Brighton & Hove Albion Vs West Bromwhich Albion, pukul 22.00 WIB

Doncaster Rovers vs Oldham Atlhetic AFC, pukul 22.00 WIB

Newcastle United vs Watford, pukul 22.00 WIB

Middlesbrough vs Newport Country AFC, pukul 22.00 WIB

Manchester City vs Burnley, pukul 22.00 WIB

Portsmouth vs QPR, pukul 22.00 WIB

Minggu

27 Januari 2019

Millwall vs Everton, pukul 00.30 WIB

AFC Wimbledon vs West Ham United, pukul 02.45 WIB

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur, pukul 23.00 WIB

Senin

28 Januari 2019

Chelsea vs Sheffield Wednesday, pukul 01.00 WIB

Selasa

29 Januari 2019

Barnet vs Brentford, pukul 02.45 WIB (*)