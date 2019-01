Inilah 10 Drama Korea dengan Tema Kisah Cinta Si Kaya dan Si Miskin, Wajib Ditonton nih!

POS-KUPANG.COM - Tema si kaya dan si miskin yang kemudian jatuh cinta memang banyak kita temui dalam sebuah drama Korea.

Cerita dengan tema ini memang cenderung menghibur dan lumayan cukup bisa diprediksi. Jika tidak dieksekusi dengan baik, drama Korea tersebut bisa saja menjadi tontonan yang membosankan karena penonton sudah bisa mengetahui ending cerita seperti apa.

Tapi, ada beberapa drama Korea yang mengambil tema si kaya dan si miskin yang berhasil mencuri perhatian pemirsa.

Dilansir dari Soompi, inilah 10 drama Korea yang mengambil tema si kaya dan si miskin yang cukup populer. Cek this out!

• 10 Tahun Berlalu, Inilah 9 Drama Korea yang Tayang Tahun 2009, Intip yuk!

• Bikin Baper, Ini Momen Romantis Song Hye Kyo & Park Bo Gum di Episode 11 & 12 Drama Korea Encounter

• Inilah 3 Drama Korea yang Pernah Dimainkan JB GOT7, Nonton Lagi yuk!

1. What’s Wrong With Secretary Kim

what wrong with secretary kim? (mydramalist)

Tahun lalu, pada awal penayangannya drama ini mampu mencetak rating yang cukup tinggi.

'What Wrong With Secretary Kim' yang dibintangi Park Seo Joon sebagai Lee Young Joon dan Park Min Young sebagai Kim Mi So bercerita tentang romansa bos dan sekretaris.

what wrong with secretary kim (weheartit)

Sekilas cerita drama ini terdengar klise. Seorang bos kaya raya yang jatuh cinta dengan sekretarisnya. Namun, sekalipun alur cerita mudah ditebak, pesona para pemain, karakter dan tentu saja komedi yang diselipkan dalam drama ini sangat menarik untuk ditonton.

Park Seo Joon dan Park Min Young adalah aktor senior. Mereka seperti sudah tahu apa yang harus mereka lakukan! Karakter Park Seo Joon yang arogan dan menyebalkan dimainkan dengan sangat apik oleh sang aktor.

What wrong with secretary Kim?

Kecantikan Park Min Young tentu saja tidak perlu dikomentari lagi. Siapa yang tidak terpesona sejak awal saat melihat senyumnya?

• Inilah 3 Drama Korea yang Pernah Dimainkan JB GOT7, Nonton Lagi yuk!

• Bersiap, Inilah 5 Drama Korea yang Bakal Tayang di Bulan Januari 2019

• Kim Ji Hoon Bakal Jadi Penjahat di Drama Korea Babel, Intip Foto Teaser & Catat Jadwal Tayangnya!