Big Hit Gambarkan Cara Jungkook BTS Bunuh Diri: Lompat dari Sebuah Gedung! Kepoin yuk di Webtoon BTS

POS-KUPANG.COM - Agensi boyband asal Korea BTS, Big Hit Entertainment baru saja merilisi webtoon tentang BTS Universe yang bekerja sama dengan Naver Webtoon.

Serial bertajuk "Save Me" ini dirilis di Korea, AS, Jepang, Cina, Taiwan, Thailand dan Indonesia mulai hari ini, Kamis (17/1/2019). Rencananya satu episode akan dirilis tiap minggu hingga 11 April.

Webtoon ini disebut akan menjadi jawaban dari teori-teori yang selama ini bermunculan.

Bagi para ARMY pasti sudah familiar dengan beberapa cerita di webtoon "Save Me".

Bahkan mungkin Save Me akan menjadi jawaban untuk beberapa video musik atau highlight reel BTS.

Pasalnya, Save Me mengambil kisah sejak era album BTS berjudul Hwa Yang Yeon Hwa (HYYH) alias The Most Beautiful Moment in Life yang rilis pada 2016 silam.

Mulai dari era HYYH tersebut, Big Hit Entertainment terus memunculkan teori-teori yang berkaitan dengan album-album BTS selanjutnya.

Big Hit Entertainment memberikan ceritanya sementara LICO bertugas untuk memproduksi cerita tersebut menjadi seri webtoon.

Dalam seri ini, 7 karakter utama yang akhirnya berpisah. Kisah ini dimulai 2 tahun kemudian ketika Seokjin kembali ke Amerika untuk menemukan teman lamanya. Setiap seri 16 episode akan menampilkan kisah dari masing-masing karakter.