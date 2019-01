Hallo Hallonya Berulang Kali, WA Tak Dibalas. Kisah Greg Nwokolo Mengejar Cinta Kimmy Jayanti

POS-KUPANG.COM--Pasangan Kimmy Jayanti dengan Greg Nwokolo jadi sorotan karena romantismenya.

Di balik itu, ternyata ada perjalanan panjang sebelum Greg Nwokolo berhasil menaklukan hati Kimmy Jayanti.

Seperti yang mereka ceritakan kala menjadi bintang tamu di acara The Ok Show episode (9/1/2019).

Kimmy Jayanti bercerita, dia pertama kali dilirik oleh Greg Nwokolo di sebuah acara peragaan busana.

Greg mengaku tertarik pada Kimmy yang disebutnya mirip Keri Hilson, penyanyi Amerika Serikat.

“I like your style, you look like Keri Hilson,” cerita Kimmy Jayanti menirukan ucapan Greg Nwokolo.

Ditaksir pemain bola terkenal, Kimmy Jayanti pun tak langsung jatuh hati .

Dia justru memandang Greg dengan sebelah mata .

“Waduh kok yang begini ya, hm,” kata Kimmy Jayanti.

Usaha Greg pun dimulai dengan meminta nomor telepon Kimmy Jayanti.