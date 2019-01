Kabar Duka: Selamat Jalan Aktor Dan Desainer Robby Tumewu, Meninggal Dunia 14 Januari 2018

POS-KUPANG.COM - Kabar Duka: Selamat jalan aktor senior dan desainer Robby Tumewu, meninggal dunia 14 Januari 2018, rekannya Becky Tumewu unggah hal ini.

Kabar duka, artis senior Robby Tumewo telah meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan oleh sahabat yang juga artis, Becky Tumewu.

Melalui unggahan di media sosialnya, Becky Tumewu menyampaikan rasa duka dan doanya untuk Robby Tumewu.

“Rest in love my friend, I will never forget the moments you made people laugh, including me,” tulis Becky Tumewu dalam unggahannya itu yang berarti, “Beristirahatlah dalam kasih temanku, aku tidak akan pernah melupakan saat-saat kamu membuat orang tertawa, termasuk aku.”

Becky Tumewu juga mengunggah foto kebersamaannya dengan almarhum.

Dia sedikit menceritakan kenangan bersama sang aktor.

“Banyak yang tanya masih saudara ya sama Robby Tumewu, sebenarnya sih Robby dan saya juga masih belum jelas saudara nggak ya kita, tapi sudahlah kalau kata orang Manado: torang samua basudara, torang samua orang Indonesia toh, apalagi sama torang pe fam: Tumewu. Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.05, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby, saya tidak pernah akan lupa dengan kebaikan Robby, senyum dan tawa yang selalu beliau bagikan pada orang di sekitarnya, komentar komentar dan cerita yang membuat kita semua tertawa, suasana selalu seru dan ceria saat ada Robby, syuting panjangpun tidak terasa. Robby juga sempat menjadi fasilitator di Talkinc. Beliau adalah fasilitator kelas Total Look yang keren banget, sangat komunikatif dan selalu bawa contoh baju dan bahan, totalitasnya luar biasa, dalam menjalani multi profesinya. Sekarang Robby sudah pergi, semua tinggal kenangan, tapi Bi, you’ll always be in my heart, you’ll always be in so many people’s hearts. Selamat Jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday (14/01/2019) ????????❤️

Btw this picture was taken in 2013, I love this pic because Robby looked good and fresh. And I want to remember him this way????” (*)

