Betapa Mahalnya Harga Tiket Pesawat ke Jawa, Malah Lebih Murah dari Kuala Lumpur!

POS-KUPANG.COM - Harga tiket pesawat yang sempat melambung telah kembali turun. Hal ini disampaikan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Sekretaris Jenderal INACA Tengku Burhanudin mengatakan, penurunan tarif ini sudah dimulai sejak Jumat (11/1) sebanyak 6 rute. Sisanya akan dilakukan penurunan harga tiket secara bertahap mulai hari ini ke rute-rute lain.

Dia menjelaskan, salah satu rute penerbangan yang akan turun ke dalam waktu dekat misalnya Banda Aceh-Jakarta dari Garuda Indonesia. Penurunannya bisa mencapai 50 persen.

“Contohnya. Banda Aceh-Jakarta tadinya Garuda jual Rp 3,2 juta. Kelihatannya Garuda akan jual Rp 1,6 juta,” kata dia dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (13/1), dikutip dari uzone.com.

Sementara untuk maskapai Batik pada rute yang sama juga kemungkinan akan turun dari Rp 2,8 juta menjadi Rp 1,5 juta.

Untuk rute Jakarta-Jayapura yang tadinya dijual Rp 5,4 juta kemungkinan bakal dijual Rp 3 juta. Sementara Batik untuk rute Jakarta-Bali bakal turun dari Rp 2,9 juta menjadi Rp 1,9 juta.

“Semua pada umumnya turun agak lumayan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.

Meski begitu, Tengku membandingkan bila harga penerbangan domestik di Indonesia pada saat kenaikan kemarin masih lebih rendah ketimbang harga penerbangan domestik di negara lain.

Dia memberi contoh misalnya pada penerbangan domestik China per jam dan per penumpang sebesar USD 60. Sementara di Cengkareng, untuk 1 jam terbang hanya USD 38,8-40 per penumpang.