Saat Syukuran, Marsekal Pertama Embu Agapitus Senandungkan Lagu Sebiduk di Sungai Musi

Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Paul Burin

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Acara syukuran kenaikan pangkat Perwira Tinggi Marsekal Pertama TNI Drs. Embu Agapitus, M.Si (Han), sekaligus penugasan sebagai Kepala Staf Garnisum Tetap II Bandung, Jawa Barat berlangsung semarak di Hotel Cahaya Bapa Kupang, Sabtu (12/1/2019) malam.

Acara kekeluargaan ini dihadiri ribuan warga Kota Kupang, masyarakat etnis Ngada dan Nagekeo di Kupang dan sekitarnya.

Hadir Wakil Gubernur NTT, Joseph Nae Soi, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Politisi Esthon Foenay, Kasrem dan biarawan/biarawati. Acara demi acara berlangsung dengan apik hingga larut malam, seperti sambutan- sambutan.

Sejumlah lagu karya Juru Runding RI untuk Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2003, ini diputar sebagai penyemarak suasana. Lagu-lagunya yang bertemakan NTT ini berirama hot dengan aransemen musik terkini.

Marsekal Pertama Embu Agapitus pun didaulat untuk membawakan dua buah tembang kenangan. Yang pertama, Sebiduk di Sungai Musi (Alfian) dan Baby Blue (George Baker).

• Keluarga Berharap Gubernur NTT Imbau Masyarakat Beri Dukungan untuk Inggid Wakano

• BREAKINGNEWS: Bapak dan Anak Serang Rumah Paman

• Jalani Operasi Bariatrik, Lihat Tubuh Arya Permana Kini Lebih Langsing, Turun Hingga 100 Kg

Lagu-lagu ini ia bawakan dengan sempurna didampingi istri tercinta di atas panggung.

Sedangkan Wagub NTT, Joseph Nae Soi dengan suara baritonnya membawakan lagu berjudul, There Goes My Everything (Engelbert Humperdinck).

Saat membawakan sambutan ia mengenakan pakaian khas Nagekeo/Ngada. Banyak pesan ia sampaikan terutama kepada kaum muda untuk terus berjuang. Hanya dengan perjuangan, impian atau cita-cita bisa tercapai. Hanya dengan perjuangan apa yang diinginkan pasti diperoleh asalkan dilakukan dengan sungguh.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini, teristimewa istri Selfiana dan anak-anak.