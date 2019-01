Fakta Menarik Si Imut dan Cantik Jisoo BLACKPING, Ternyata Suka Hal Ini

POS-KUPANG.COM - Kim Ji Soo atau yang juga akrab disapa dengan Jisoo BLACKPINK ini merupakan salah satu member yang terkenal paling humoris.

Para member BLACKPINK yang lain pun mengaku kalau dirinya adalah penyebar mood baik di dalam grup.

Mengutip wikipedia, Kim Ji-soo (lahir di Seoul, 3 Januari 1995) adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan.

Kim Jisoo adalah anggota BLACKPINK sebagai vokal dan visual utama

Jisoo bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee pada Juli 2011 saat masih berusia 16 tahun.

Ia berlatih dengan YG selama sekitar lima tahun hingga kemudian pada Agustus 2016 ia menjadi anggota band BLACKPINK.

Sebelum debut, muncul di berbagai macam iklan komersial (CF), seperti Samsonite RED bersama aktor Lee Min-ho dan Smart Uniform dengan senior mereka iKON.

Dia juga muncul di musik video Epik High "Happen Ending"[3] and Hi Suhyun "I'm Different".

Pada 2015, dia tampil di drama KBS The Producers sebagai tamu, bersama dengan senior se-agensi Sandara Park dan Kang Seung-yoon.

Pada 1 Februari 2017, SBS mengumumkan bahwa Jisoo akan menjadi MC baru untuk Inkigayo pada 5 Februari 2017 hingga 4 Februari 2018 bersama dengan Got7's Jinyoung dan NCT's Doyoung.