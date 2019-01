Teeners! Ini Loh Tips dan Kuota Agar Kalian Langgeng Sampai ke Pernikahan

Laporan Raporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Agar masa pacaran Teeners bersama pasangan dapat langgeng hingga ke tahap pernikahan, ada beberapa tips dari penulis yang bisa jadi referensi Teeners, nih :

1. Harus ada komitmen untuk berjuang bersama, agar apapun tantangan dan rintangan dapat terlewati.

2. Memelihara rasa cinta yang seimbang dalam pasangan agar hubungan tetap terjaga dengan dibumbui romantisme.

3. Hargailah pasangan dan tidak membandingkan bandingkan pasangan dengan orang lain.

4. Menerima dan saling mengkoreksi secara jujur semua perjalanan cinta.

Quote :

* Kiss me again, so i can remmember what i know and be with who i miss. ~ -Kendall Anne Wirtz ~

* Souls recognize each other by the way they feel.

~ Steven Morobol ~