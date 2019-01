Gubernur Viktor Laiskodat : Pakai Rompi Bukan Untuk Cari Kesalahan Orang lain

POS-KUPANG.COM|KUPANG -"Pemakaian rompi itu bukan untuk mencari kesalahan orang lain.Kita perlu membangun semangat kerja sama yang sama. Dalam semangat kerja bersama ini, maka kita bukan mencari kesalahan orang lain," kata Viktor.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada apel pertama di tahun 2019 di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (7/1/2019).

"Karena dengan cita-cita kita membangun dan terutama membawa angka kemiskinan sampai 12 persen, bahkan ‎8 persen dari 21 persen, maka tidak ada pilihan lain untuk kita, tapi harus kerja disiplin, kerja tuntas dan kerja out of. The books," katanya.

Dikatakan, jangan sampai dengan cara kerja ASN yang datang apel pagi, kemudian pulang makan dan langsung tidur.

"Ini kita harapkan agar semua bekerja dan punya kemampuan bergerak dengan baik.NTT punya mimpi NTT bangkit menuju sejahtera,dan itu bukan slogan,"katanya.

Terkait para pimpinan OPD atau kepala dinas, ia mengatakan, apabila ada kepala dinas tidak masuk dan jarang masuk kantor tidak dan laporan, maka tolong diinformasikan ke gubernur. "Jadi kalau kepala dinas tidak masuk dan‎ tidak ada laporan,maka tolong SMS gubernur.

Biar ini kita lakukan agar ada check and ballance. Gubernur juga kalau tidak masuk, ‎lapor kemana,jangan sampai ada cek lapangan.

Dikatakan, pekerjaan untuk menuju NTT bangkit dan sejahtera, maka‎ pekerjaan untuk bisa lompat dan pekerjaan untuk dihormati, itu bukan saja pekerjaan gubernur atau Wagub atau pekerjaan sekda,atau kepala dinas saja,tapi semua yang terlibat di dalam pemerintahan.

"Saya minta pak Wagub dan pak sekda mendisain semua sektor atau dinas mendisain cara kerja melalui kerjasama yang baik demi pelayanan publik yang baik. Masing-masing dinas disain secara baik, misalnya bagaimana cara kerja Dinas Pertanian seperti apa dan dinas lainnya, sehingga ada kerjasama yang baik,"katanya.

‎Dia mengharapkan di Tahun 2019, ASN bekerja dengan semangat yang baik. Tidak harus kita stres, karena ciri khas orang stres adalah adalah orang tidak punya cinta dalam diri.

Dia mengatakan, ‎banyak orang melihat dirinya sangar, tapi hatinya baik. "Ada yang lihat saya sangar,tapi hati saya baik. Saya juga mau sampaikan bahwa , bagi saya tidak ada orang dekat gubernur atau wakil. Semua warga NTT," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)