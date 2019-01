iKON Comeback dengan Lagu I'M OK, Lirik Lagunya Bikin Baper, Ini Terjemahannya

POS KUPANG.COM - iKON comeback dengan lagu terbaru I'M OK, berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia.

iKON comeback, kembali menyapa para iKONIC (sebutan penggemar iKON) dengan album baru mereka berjudul New Kids Repackage.

Dalam album ini, iKON resmi merilis video klip untuk lagu utama mereka berjudul I'M OK, Senin (7/1/2019) pukul 18.00 waktu Korea Selatan atau pukul 16.00 WIB.

Sama seperti Goodbye Road, I'M OK juga memiliki nada ballad dengan tempo lambat ketimbang Love Scenario danKilling Me.

Meski begitu video klip I'M OKmengingatkan kembali iKONIC pada era Killing Me karena bernuansa gelap dan misterius.

Lagu utama dalam album New Kids Repackage ini bercerita tentang seseorang yang baik-baik saja karena terbiasa sendiri.

Penasaran seperti apa makna lagu I'M OK?

Berikut Tribunnews sajikan lirik lagu I'M OK milik iKON.

I'M OK

I’m OK

Wilohaji ma dongjeonghaji ma

Gyeot-e iss-eo jul pil-yo eobs-eo

Gwaenchanh-eunikka

I’m OK

Geogjeonghaji ma singyeong sseuji ma

Chalali honja issneun ge nan

Igsughanikka

I’m OK