Sempat Tertunda Perilisannya, iKON Akhirnya Resmi Comeback! Intip Movie Video Lagu 'I'm OK'

POS-KUPANG.COM - iKON comeback dengan album terbarunya.

Kali ini adalah album repackaged dari New Kids series.

Album repackaged iKON ini bertajuk New Kids Repackage: The New Kids.

I'm OK

iKON (YouTube)

Title track di album New Kids Repackage: The New Kids adalah I'm OK.

Lagu ini dikomposeri oleh B.I dan Future Bounce.

Sedangkan lirik lagunya ditulis oleh B.I, Bobby, dan Kim Jong Won.

I'm OK bercerita tentang saat-saat dimana perasaan terpuruk tapi enggak pengin belas kasihan dari orang lain.

Perilisannya sempat tertunda

Album bertajuk New Kids Repackaged: The New Kids awalnya akan dirilis pada 31 Desember.