Setahun Berseragam Barcelona! Philippe Coutinho Minta Hengkang

POS KUPANG.COM - Gelandang Barcelona, Philippe Coutinho dikabarkan ingin hengkang dari klubnya. Sejumlah klub Eropa meminatinya termasuk Paris Saint-Germain, Inter Milan dan Liverpool.

Philippe Coutinho mulai kehilangan tempat di skuat utama Barcelona.

Diberitakan BolaSport.com sebelumnya, Coutinho dan Dembele, dua pemain termahal Barcelona sepanjang sejarah, jadi dua pemain yang memperebutkan satu posisi di starting XI yakni penyerang kiri saat ini.

Coutinho yang tiba pada tengah musim pada Januari 2018, sejatinya diplot menjadi pengisi kekosongan posisi Andres Iniesta di lini tengah setelah sang legenda hijrah di akhir musim.

Akan tetapi, cedera Ousmane Dembele musim lalu membuat Coutinho di dorong ke depan untuk mengisi pos penyerang kiri.

Awal musim ini Valverde terpaksa mengorbankan Dembele untuk memberi tempat pada Arthur di lini tengah dan kembali mendorong Coutinho ke depan.

Namun, begitu Dembele fit dan seketika menampilkan performa menawan, Coutinho harus rela duduk di bangku cadangan.

Di lini tengah, Ernes

• Pep Guardiola Menghormati Empat Pemain Ini di Manchester City

to Valverde lebih mengandalkan Arturo Vidal dibandingkan The Little Magician.

Setidaknya hal ini tercermin dalam 3 laga terakhir Barcelona di La Liga.