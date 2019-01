Begini Reaksi Warga Biak-Papua Saat Harga BBM non Subsidi Turun

POS KUPANG.COM - Warga Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengapresiasi turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertalite, dexlite dan pertamax yang telah diumumkan pemerintah jam 00.00 WIT, Sabtu.

"Penurunan harga BBM non subsidi sangat meringankan warga, ya meski nilai penurunannya Rp150 per liter sangat dirasakan masyarakat pengguna BBM non subdidi ," ungkap Agustinus warga Biak di lokasi pengisian BBM non subsidi SPBU Tarigan Jalan Sisingamangaraja, Biak, Sabtu.

Agustinus mengakui kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi patut disyukuri karena mengurangi beban biaya membeli bahan bakar untuk kendaraan.

Ia berharap adanya penurunan BBM non subsidi dapat berdampak terhadap penurunan harga barang pokok di pasaran.

Sementara itu, warga Biak Marthin Christian mengatakan kebijakan penurunan harga BBM non subsidi sangat dirasakan warga meski jumlahnya kecil sebesar Rp150 per liter.

"Dengan kebijakan penurunan harga BBM non subsidi akan menekan biaya kebutuhan warga dalam membeli bahan bakar untuk kendaraan pribadi,"ujarnya.

Hingga, Sabtu pukul 19.00 WIT aktivitas pembelian BBM non subsidi di dua lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Biak berjalan normal seperti biasanya.

Puluhan motor dan mobil terlihat antre bergantian untuk mengisi bahan bakar non subsidi jenis pertalite dan dexlite yang dijual di dua SPBU Biak.

Pemerintah pada jam 00.00 Sabtu 5 Januari 2019 telah menurunkan harga BBM non subsidi dengan incian Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter dari Rp. 7800 menjadi Rp. 7.650, Pertamax turun sebesar Rp200 per liter dari Rp10.400 menjadi Rp10.200

Serta Pertamax Turbo turun sebesar Rp250 per liter dari Rp12.250 menjadi Rp12.000, Dexlite turun sebesar Rp200 per liter Rp10.500 menjadi Rp10.300 dan Dex turun sebesar Rp100 per liter dari Rp11.850 menjadi Rp11.750. (*)