Pengakuan Pemilik Ciputra Grup, Sempat Tak Naik Kelas Waktu SD

POS-KUPANG.COM - Pemilik perusahaan Ciputra Grup, Ir. Ciputra atau Tjie Tjin Hoan menceritakan perjuangannya dalam mencapai kesuksesan.

Hal itu disampaikan Ciputra saat menjadi narasumber dalam acara 'Jaya Suprana Show: Ciputra-Legenda Hidup' yang diunggah di YouTube, Senin (1/10/2018).

Ciputra mengatakan, kisah suksesnya sudah tertulis dalam buku berjudul 'Ciputra: The Entrepreneur - Passion of My Life Ciputra'.

Pria kelahiran Parigi, Sulawesi Utara ini pun menceritakan bagaimana kehidupan masa kecilnya yang dididik dalam sekolah Belanda.

"Umur 6 tahun dikirim oleh ayah dan ibu saya untuk bersekolah di Kota Gorontalo. Sebab di Parigi itu tidak ada sekolah Belanda, di Gorontalo ada sekolah Belanda," kata Ciputra.

"Tapi saya dari kelas 2 ke 3 tertinggal kelas. Saya bahasa Belanda dapat angkat 4."

"Saya malas belajar bahasa Belanda, karena di rumah tidak memakai bahasa Belanda, kenapa saya harus belajar."

"Ketika saya belajar bahasa Belanda saya tertidur, dapat angkat 4," ujar Ciputra.

Waktu itu, kata Ciputra, dirinya tinggal bersama bibi tirinya dan dididik dengan keras.

"Saya digembleng luar biasa," kata Ciputra.

Ciputra mengakui dirinya merupakan tipe anak yang suka melawan dan tegas serta ekspresif.