POS-KUPANG.COM - Dubai Globe Soccer Awards 2018 Digelar Malam Ini, Cristiano Ronaldo Kembali Jadi Pemain Terbaik?

Ajang penghargaan Dubai Globe Soccer Awards 2018 akan digelar di Madinat Jumeirah Resort, Dubai, Kamis (3/1/2018) pukul 23.30 WIB disiarkan langsung oleh TVRI.

Dalam ajang penghargaan tahunan yang memasuki edisi ke-10 ini, menampilkan beberapa kategori, salah satu di antaranya ialah Pemain Terbaik (Best Player of The Year).

Ada tiga nama yang sudah tidak asing lagi yang menjadi nomine kategori Pemain Terbaik Dunia 2018, yaitu Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, dan Kylian Mbappe.

Cristiano Ronaldo kini sudah memenangi 4 kali Pemain Terbaik dalam ajang Dubai Globe Soccer Awards.

Selain ketiga pemain tersebut, ada lima pelatih yang menjadi nomine kategori Pelatih Terbaik Dunia 2018.

Mereka ialah Diego Simeone, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Juergen Klopp, dan Zinedine Zidane.

Selain kedua kategori, masih ada beberapa yang menjadi acara utama pada Dubai Globe Soccer Awards, yaitu:

