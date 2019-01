Live MNCTV dan BeInSport, Newcastle United vs Manchester United Malam Ini

Newcastle United vs Manchester United

POS-KUPANG.COM - Pertandingan Liga Inggris antara Newcastle vs Manchester United (MU) akan berlangsung Kamis (3/1/2019) malam ini.

Pertandingan Newcastle vs Manchester United (Man United) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNC TV. Live Streaming Newcastle vs Manchester United (MU) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Newcastle vs Manchester United (Man United) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Newcastle vs Manchester United (MU) live MNC TV dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 21 mulai Kamis 3 Januari 2019 pukul 02.30 Wib.

Laga Newcastle vs Manchester United (MU) Live Bein Sports 1 bakal diselenggarakan di St James' Park stadium.

Jelang laga Newcastle vs Manchester United (MU), pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, harus membuat perubahan line-up (susunan pemain) pada laga melawan Newcastle United pada pekan ke-21 Liga Inggris.

Dilansir dari bolasport.com, Manchester United kehilangan beberapa pemain.

Marcus Rashford yang dikabarkan mengalami cedera, sedangkan Alexis Sanchez sudah kembali bisa dimainkan.

Sementara itu, Manchester United tidak bisa memainkan Eric Bailly melawan Newcastle, karena terkena kartu merah saat menghadapi Bournemouth.

Alexis Sanchez yang sebelumnya mengalami cedera, kini dikabarkan telah pulih.