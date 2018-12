Inilah Daftar Pemenang di MBC Drama Awards 2018, So Ji Sub Raih Daesang Untuk Pertama Kalinya!

So Ji Sub raih daesang di MBC Drama awards 2018

POS-KUPANG.COM - Acara penghargaan tahunan MBC Drama Awards 2018 diselenggarakan pada 30 Desember kemarin.

Tahun ini, banyak bintang dan drama MBC yang hadir dan menghibur pemirsa. MBC Drama Awards berlangsung di Pusat Media MBC di lingkungn Sangam Seoul dan dengan pembawa acara Kim Young Man dan Seohyun Girls Generation.

Dilansir dari Soompi, untuk penghargaan utama atau Daesang jatuh kepada aktor So Ji Sub yang membintangi drama 'Terius Behind Me'. Ini menjadi kali pertama So Ji Sub menerima penghargaan sebagai Daesang dari karirnya selama 23 tahun.

Drama Korea 'Terius Behind Me' juga menjadi drama of the year. So Ji Sub terlihat bingung karena memenangkan Top Excellence Award malam itu.

Sambil tertawa, So Ji Sub memulai pidato dan berkata, “Sejujurnya, aku sudah mengatakan semuanya sebelumnya, jadi aku merasa seperti [pikiranku] telah menjadi batu tulis kosong. Saya benar-benar bahagia dan bersyukur saat membuat film 'Terius [Behind Me],' dan saya belajar banyak. "

Dia melanjutkan, "Saya dengan tulus menghormati dan mengagumi semua aktor senior dan junior saya, dan saya selalu berterima kasih kepada staf yang terus bekerja keras di luar ruangan, baik siang maupun malam."

So Ji Sub kemudian menangis saat dia secara emosional berterima kasih kepada sutradara drama dan para penggemarnya yang selalu mendukungnya. Sambil menahan air matanya, dia menyimpulkan, "Saya harus berterimakasih kepada banyak orang, tetapi saya tidak dapat memikirkan siapa pun saat ini . Terima kasih banyak,".

Berikut daftar pemenang MBC Drama Awards 2018.

Daesang: So Ji Sub (Terius Behind Me)

Drama of the Year: Terius Behind Me