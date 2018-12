Hotel Neo El Tari Kupang Gelar Carnival Masquerade di Malam Pergantian Tahun

KOLAM RENANG--Neo Hotel by Aston dibuka untuk umum. Gambar diabadikan, Jumat (8/1/2016).

POS-KUPANG.COM| KUPANG--Hotel Neo El Tari Kupang menggelar pesta malam tahub baru yang diberi nama Carnival Masquerade.

Acara tersebut digelar tepat di malam pergantian tahun, Senin (31/12/2018) malam.

Demikian disampaikan Humas Neo Hotel, Helen melalui pesan Whats App, Minggu (30/12/2018) malam.

Acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan antara lain: Sasando Performance, live music band dan DJ, barbeque dinner IDR. 150,000 net / orang mulai pukul 19.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita Poolside venue (di tepi kolam renang).

Room Package (paket kamar) Rp 698,000 net / kamar

Package termasuk: satu malam menginap di Superior room, menginap untuk Periode 31 December 2018, check out palibg lambat pukuk 14.00 Wita, Welcome drink, Breakfast Buffet untuk dua orang, Free Breakfast untuk dua anak di bawah umur 6 tahun, dan New Year's Barbeque Dinner untuk dua orang.

Juga, kata Helen, ada games & Door prize, Mask (topeng) and Trumpet, Welcome drink, gratis air mineral Flow. Tempat terbatas.

Bagi yang berminat, kata Helen, silakan menghubungi Neo Hotel El Tari Kupang

+62 811 3833 341 .(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Adiana Ahmad)