Anda Mau Hidup Lebih Sejahtera pada Tahun 2019, Coba Lakukan 5 Kebiasaan Sederhana Ini

POS-KUPANG.COM - Pergantian tahun selalu menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan menyusun target baru. Salah satunya adalah target kesejahteraan.

Untuk lebih sejahtera di bidang finansial tak harus dari kenaikan pendapatan, melainkan bisa dari mengubah kebiasaan sehari-hari.

Berikut lima kebiasaan sederhana yang bisa membuatmu lebih sejahtera di 2019, seperti dilansir dari CNBC.

1. Jadikan segalanya otomatis

Penulis buku "The Automatic Millionaire Expanded and Updated: A Powerful One-Step Plan to Live and Finish Rich", David Bach mengatakan, kita harus mengatur agar uang secara otomatis teralokasikan untuk kebutuhan kita.

Misalnya, setiap tanggal gajian otomatis masuk ke tabungan berjangka, akun investasi, kredit, dan lainnya

Kebiasaan ini akan menghindarkan kita dari kegagalan finansial karena lupa melakukan pembayaran. Termasuk dalam hal menabung.

Kita idak akan tergoda menggunakan alokasi uang tabungan untuk hal lain karena uang tersebut sudah disimpan sebelum kamu mengetahuinya.

Suasana di salah satu pusat perbelanjaan pada malam pergantian tahun (SRIPOKU.COM/PAIRAT)

2. Menginvestasikan uang