LINK Live Streaming RCTI, Liverpool vs Arsenal Pukul 00.30 WIB Minggu (30/12) Dini Hari

POS-KUPANG.COM - Saksikan siaran langsung RCTI dan live streaming Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris pekan 20, Minggu (30/12/2018) waktu Indonesia.

Dijadwalkan, siaran langsung laga Liverpool vs Arsenal digelar RCTI dan beIN Sport 1. Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Link Live streaming Liverpool vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Juga ada channel khusus dari RCTI.

Liverpool vs Arsenal live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 20 mulai Minggu 30 Desember 2018 pukul 00.30 WIB.

Liverpool saat ini tengah dalam misi memenangi Liga Inggris musim ini dengan catatan tak terkalahkan.

Baru ada satu tim yang mampu melakukan hal tersebut di era Premier League yang kebetulan akan menjadi lawan Liverpool malam ini, Arsenal.

Arsenal mampu memenangi Liga Inggris musim 2003-2004 dengn catatan tak terkalahkan sama sekali.

Kini Liverpool memiliki modal berharga untuk mengulangi catatan bersejarah tersebut.

Liverpool belum mencatatkan kekalahan hingga pekan ke-19 Liga Inggris.

Menurut Juergen Klopp, catatan tersebut masih belum menyentuh level optimal Liverpool.