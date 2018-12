Bupati Kamelus Lantik 7 Pejabat Eselon II B, Siapa Saja Mereka?

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H melantik tujuh pejabat eselon II B lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Sabtu (29/12/2018) pagi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Eselon II B ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/475/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Hadir dalam pelantikan tujuh pejabat eselon II B, Wabup Manggarai, Drs. Victor Madur, Unsur Forkopimda dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

Saksi Rohaniwan Pelantikan, Pastor Bene Bensi, Pr dan Saksi ASN Kadis Perhubungan Manggarai, Martinus Apri Laturake, S.H dan Kadis Pendidikan Kabupaten Manggarai, Maksimus Gandur, S.Sos.

Bupati Kamelus dalam sambutan saat melantik tujuh pejabat eselon II B menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas prestasi dan kerja yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pejabat tersebut.

Ia berharap agar pada jabatan baru nanti dapat berkontribusi lebih jauh pada pekerjaan yang sedang menanti.

"Kita ini adalah pemain penting dalam menggerakkan negara ini. Tugas kita adalah memastikan bahwa negara ini sedang bergerak. Karena itu Standard Operasional Prosedur (SOP) harus dipakai sebagai dasar kerja. Yang dibutuhkan tidak hanya Law In the Book tetapi juga Law In Action," tegas Bupati Kamelus di Kantor Bupati Manggarai, Sabtu (29/12/2018) pagi.

Data yang diperoleh POS-KUPANG.COM di Kantor Bupati Manggarai, Sabtu (29/12/2018) pagi tujuh pejabat yang dilantik tersebut adalah Sahadoen S Zaldy, S.T sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jabatan sebelumnya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Empang Adil Adrianus, S.Sos Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Martinus Jekau, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Drs. Siprianus Jamun sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Heribertus Ngabut, S.H sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Drs. Isvridus Buntanus sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja.

Ansel Asfal, S.H, M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)