Ketua Senat Unwira : Pemuda Harus Peka dan Membangun Daerah

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Senat Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Emanuel Kosat mengungkapkan, pada tahun 2019 nanti pemuda harus peka dan bersama membangun daerah.

"Pemuda hari ini harus peka dan bisa membangun daerah baik dalam aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itulah pemuda yg berdaya saing," katanya saat dihubungi pee telepon pada Sabtu (29/12/2018) sore

Ia menjelaskan, saat menghadapi bonus demografi tahun 2030 dan tantangan era revolusi industri 4.0 harus diterjemahkan sebagai peluang untuk pembekalan diri secara utuh dan total.

• Kaum Milenial Harus Cerdas dan Jangan Sebarkan Berita Hoaks

"Kita harus tampil sebagai creator dan bukan consumer. Kita harus jadi trendsetter, tidak sekedar follower," ujarnya.

Di tahun 2019 adalah tahun politik. Sebagai manusia muda seyogianya punya komitmen, konsistensi dan konsekuensi mengambil peran strategis dalam mewujudkan iklim demokrasi yang harmonis.

• Pendeta Ini Tewas Dibegal 2 Pemuda di Dekat Rumahnya

"Pemuda perlu giat mengkampanyekan pembentukan karakter bangsa (national and character building). Karakter yang pancasilais, nasionalis, dan patriotik. Olehnya akan menjadi tameng untuk menangkal beragam isu sara, intoleransi, disintegrasi bangsa, hoax, black and negative campaign dan money politics," katanya.

Selain itu, dalam membangun budaya intelektual dan pembangunan sesuai pesan Gubernur NTT dalam HUT NTT ke-60, pemuda mesti "rajin" membaca, bekerja dan berolahraga.

Dalam konteks NTT, lanjut Emanuel, para pemuda perlu proaktif mengawal kebijakan dan program pemerintah (we are the owner of our province).

"Sembari melatih diri dalam dunia entrepreneurship. Kalo NTT mau bangkit yah musti lari karena kita sedang ketinggalan kereta," kata Emanuel. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)