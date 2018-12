Boy William Menampar Pipinya, Seolah tak Percaya Jokowi Menumpang Mobilnya

Presenter dan artis peran Boy William menampar pipinya seolah sedang bermimpi dan tak percaya Presiden Jokowi menumpang mobilnya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Presenter dan artis peran Boy William merasa seperti bermimpi ketika mobil yang ia kendarai ditumpangi oleh orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam sebuah cuplikan vlog milik Boy yang berjudul #NebengBoy, yang diunggah melalui Instaggram pada Jumat (21/12/2018), terlihat Boy menjemput Jokowi di Istana Kenegaraan dengan mengenakan jaket biru.

Boy terlihat begitu sumringah saat Jokowi membuka pintu mobilnya dan menyapanya secara langsung.

• Selama 2018, Gempa di Indonesia Meningkat 4.648 Kali Dibanding 2017

"Deg-degan banget, gue enggak tahu rasanya kayak gimana. Oh my God," ucap Boy sambil mengusap dahinya.

Tak lama berselang, Boy semakin sumringah setelah Jokowi duduk di kursi depan mobilnya. "Waduh Bapak Jokowi dalam mobil gue guys," ucap Boy dengan antusias. Dengan segera, Boy pun menyapa Jokowi dan memulai perbincangan dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

• Melawan Saat Ditangkap Polisi, Dua Pencuri Motor Ditembak di Kaki

"Halo Pak Jokowi," sapa Boy "Baik Boy William," sahut Jokowi. "Ini aku mimpi atau gimana nih pak?" ungkap Boy William sambil menampar pipinya, seolah tak percaya dengan kesempatan yang ia dapat tersebut.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya @boywilliam17, Jumat (21/12/2018). Boy mengaku terkejut karena Jokowi mengetahui nama panjangnya.

"Sebagai penutup #NebengBoy tahun 2018! Akhirnya dengan berbagai cara, Gue bisa jemput bapak presiden Jokowi!!! This is crazy!!! (Ini gila) This is my dream (ini mimpi saya) untuk bisa korek-korek seorang Presiden.. 'u have never seen the President like this!' (kamu enggak akan pernah lihat Presiden seperti ini)," tulis Boy dalam postingnya, Jumat (21/12/2018).

Boy pun berjanji bahwa kesempatannya menjemput Jokowi akan ditayangkan secara utuh melalui channel YouTube miliknya, @BoyWilliam. (Kompas.com)