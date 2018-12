Matic Yakin Paul Pogba Bisa Kembalikan Performanya di Bawah Asuhan Pelatih Solskjaer

POS-KUPANG.COM, MANCHESTER - Gelandang Manchester United, Nemanja Matic, menilai Paul Pogba dapat mengembalikan performanya dan membantu timnya berkembang menjadi lebih baik di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer.

Walaupun senang dengan performa Paul Pogba, Nemanja Matic menegaskan masih ada lagi yang akan datang dari pemain timnas Perancis itu.

"Dia sangat penting bagi kami. Ketika dia bermain dalam performa terbaiknya, dia bisa membuat perbedaan di setiap laga. Dia bermain bagus saat menghadapi Huddersfield tapi saya pikir dia bisa melakukan lebih dari itu," kata Nemanja Matic dilansir dari Four Four Two.

Mourinho - Pogba (kysports.com)

"Perlahan, dalam tiap-tiap pertandingan dia melakukannya dengan baik dan sangat penting baginya untuk mencetak gol. Kepercayaan diri untuk laga selanjutnya lebih baik dan dia harus tahu bahwa dirinya bisa berkembang lagi," ujarnya.

Paul Pogba mencetak dua gol pada saat Manchester United menang 3-1 atas Huddersfield Town. Sebelum laga tersebut, Pogba juga terlibat dalam dua gol Manchester United saat menaklukkan Cardiff City dengan skor akhir 5-1.

Kini, Manchester United menempati peringkat keenam dengan koleksi 32 poin. Selanjutnya, tim asuhan Solskjaer itu akan menghadapi Bournemouth.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Paul Pogba Bisa Kembalikan Performanya di Bawah Asuhan Solskjaer