Sempat Tertunda, Akhirnya iKON Umumkan Tanggal Comeback Mereka! Catat Tanggalnya!

POS-KUPANG.COM - Fans musik kpop dan iKonics harus bersabar lagi nih menantikan grup kpop favorit kita, iKON kembali dalam album terbaru mereka.

Sekitar tanggal 23 Desember 2018 lalu, Yang Hyun Suk mengumumkan melalui akun instagramnya kalau “Kami memperkirakan tanggal perilisan album repackaged iKON akan berlangsung sekitar awal Januari. Kami sendiri akan mengumumkan tanggal dan timeline resminya.”

Pengumuman tersebut diberikan oleh YG Entertainment setelah sebelumnya ada informasi yang menyebutkan kalau album repackaged iKON akan rilis pada 31 Desember 2018 mendatang.

iKON di Melon Music Awards 2016 (iKON GLOBAL)

Setelah menunggu cukup lama, tanggal resmi perilisan album tersebut akhrinya ditetapkan.

iKON (foto: soompi.com)

Album New Kids Repackaged: The New Kids akan rilis online pada 7 Januari 2019.

Satu hari kemudian pada tanggal 8 Januari 2019, album fisiknya akan rilis dan beredar di pasaran.

Makin enggak sabar menantikan iKON di awal tahun ya, girls! (*)

Artikel ini telah tayang di cewekbanget.grid.id dengan judul Sempat Diundur, iKON Umumkan Tanggal Comeback Terbaru Mereka!