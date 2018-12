Trump dan Putin Turut Berduka Atas Tsunami Selat Sunda dan Berdoa untuk Pemulihan

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan dukungan kepada Indonesia atas bencana tsunami Selat Sunda.

Dalam sebuah kicauan di Twitter, Minggu (23/11/2018), Trump menyebut bencana tsunami sebagai kehancuran tidak bisa dibayangkan.

"Lebih dari dua ratus orang tewas dan hampir seribu orang terluka atau hilang. Kami berdoa untuk pemulihan dan penyembuhan. Amerika bersamamu," kicaunya.

Unthinkable devastation from the tsunami disaster in Indonesia. More than two hundred dead and nearly a thousand injured or unaccounted for. We are praying for recovery and healing. America is with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Desember 2018

Pada bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Trump juga sempat menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia.

• Ibadah Natal di Gereja Carita Digelar Sederhana di Tengah Isu Tsunami Susulan

• Jessica Iskandar dan Richard Kyle Nikmati Liburan ke San Fransisco

• Berusaha Kabur, Tahanan Tewas Tersengat Listrik Tembok Penjara di Thailand

Dengan mengutip salah satu temannya yang meneliti bencana alam, pria berusia 72 tahun itu mengatakan tsunami merupakan bencana paling buruk di antara bencana alam lainnya.

Selain Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan duka cita kepada Presiden Joko Widodo atas bencana tsunami yang terjadi pada Sabtu malam lalu.

"Rusia juga bersedih terhadap negara sahabat, Indonesia," katanya seperti dikutip dari TASS.

"Saya menyampaikan simpati dan dukungan yang tulus kepada kerabat dan teman-teman yang tewas dan berharap pemulihan cepat bagi yang terluka dalam bencana alam ini," imbuhnya.

Sejauh ini, PBB dan Uni Eropa berjanji akan memobilisasi dukungan kemanusiaan jika diminta oleh pemerintah Indonesia.

"PBB siap mendukung upaya penyelamatan dan bantuan yang dipimpin pemerintah," kata juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Seperti diketahui, penanganan darurat terus dilakukan di wilayah yang terdampak tsunami di Selat Sunda.

Data sementara hingga Senin (24/12/2018) pukul 07.00 WiB, tercatat 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka, 57 orang dilaporkan hilang, dan 11.687 orang mengungsi.

(kompas.com)