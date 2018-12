20 Ucapan Selamat Tahun Baru untuk Orang Terdekat, Cocok Dikirim via Whatsapp

POS-KUPANG.COM - Deretan ucapan selamat Tahun baru 2019 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, cocok dibagikan via WhatsApp pada pacar, kerabat, serta keluarga!

Tak terasa sebentar lagi tahun 2018 akan meninggalkan kita.

Tahun baru 2019 sudah menanti di depan mata.

Nah, apakah kamu sudah menyiapkan ucapan selamat untuk pacar, keluarga dan kerabat dekatmu?

Jika belum, tidak perlu khawatir.

Berikut deretan ucapan selamat Tahun Baru 2019 yang TribunStyle.com kutip dari berbagai sumber.

Cocok banget untuk dikirimkan via WhatsApp atau aplikasi chatting yang lainnya lo.

Langsung simak saja!

1. Hari berganti, Bulan berganti, Tahun pun berganti. Tahun baru dan tentunya selalu disertai harapan yang baru dengan semangat yang baru. Selamat Tahun Baru 2019

2. Kita tidak akan bisa mengendalikan angin saat berlayar, tapi kita bisa menyesuaikan layarnya. Selamat berlayar, dan selamat menjemput takdir di tahun baru 2019 ini

3. Jangan sesali masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan karena selalu ada harapan dan kemungkinan terbaik untuk awal yang baru. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai berbuat baik

4. Hadiah terbaik untuk mengawali tahun baru 2019 ini adalah hadiah yang kita berikan atas pencapaian diri yang selama ini kita lakukan. Jangan lupa pula untuk selalu bersyukur dan berserah diri.

5. Selalu ada harapan dan jawaban atas segala impian. Selamat tahun baru 2019 untuk para pemimpi

6. Mari melangkah dengan semangat yang lebih menggelora dan tekad yang lebih membaja dalam mengawali tahun 2019 yang penuh makna

Selamat datang Tahun Baru 2019 (TribunStyle.com/ chinesenewyear2019.org)

7. Bukanlah tentang tahun baru 2019 yang penting, namun kesadaran diri serta hati yang senantiasa mengoreksi akan setiap kesalahan untuk lebih baik lagi

8. Jadilah cahaya dalam balutan kegelapan yang kelam, jadilah inspirasi yang mampu memberikan pencerahan. Selamat tahun baru 2019!

9. Biarkan yang lalu menjadi kenangan dan pengalaman, karena masa depan masih menanti perjuangan dan kemantapan diri kita.

10. Aku selalu berharap semoga cahaya kedamaian senantiasa menyinari hatimu, kesuksesan selalu menyertaimu, dan kebahagiaan akan datang menjawab doa-doa mu di awal tahun 2019 ini

11. Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

12. Cheers to a new year and another chance for us to get it right.

13. We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

14. The magic in new beginnings is truly the most powerful of them all.

15. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

16. Be Content with what you have rejoice in the way things are. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Happy New Year.

17. Let all the failures of your past year be your best guide in the New Year!

18. An optimist stays up until midnight to see the New Year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

19. Every New Year people get you some presents but your best present you get never changes: Your own existence! It is also your best present to others

20. Approach the New Year with resolve to find the opportunities hidden in each new day

(Tribunstyle/ Irsan Yamananda)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul 20 Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dibagikan via WhatsApp!