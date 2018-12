Kamu Tak Akan Menang Jika Bertengkar Dengan gCapricorn dan 3 Zodiak Ini

POS KUPANG.COM - Capricorn dan 3 zodiak ini paling suka bertengkar dan jangan berharap kamu memenangi pertengkaran itu. Zodiak apa saja?

1. ARIES (21 Maret - 19 April)

Sebagai fire sign, seorang Aries memang sangat fierce! She loves to be right, dan ia tipe wanita yang akan menyebutkan setiap kesalahanmu dan mengingatnya.

Aries juga sangat kompetitif, maka mereka akan merasa sangat bangga setelah mengalahkan lawannya dalam sebuah argumen ataupun kompetisi.

Bahkan, Aries seringkali menganggap argumen seperti semacam sport! They love to argue because it’s fun.

2. TAURUS (20 April - 20 Mei)



Seperti seekor banteng, Taurus tidak akan mencari masalah dengan orang lain… kecuali ia merasa terancam.

Pertengkaran dengan Taurus akan memakan waktu yang cukup lama, karena mereka selalu berpikir bahwa mereka benar dan mereka tidak mau mengalah.

Mereka sangat berprinsip dan seorang Taurus akan selalu membela diri!

Kamu akan sulit memenangkan argumen dengan seorang Taurus, maka cobalah untuk menenangkannya sebelum ia menyerang!